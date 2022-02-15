Спасатели сражались с огнем в поселке Брожа
14 февраля в 18.37 местная жительница поселка Брожа Бобруйского района сообщила, что у соседей горит сарай.
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По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение двух сараев. Хозяин находился на улице, с его слов в сарае никого нет.
Работники МЧС оперативно справились с пожаром. В результате один сарай полностью уничтожен огнем, во втором сарае повреждена кровля, стены, имущество.
Пострадавших нет.
По предварительной версии пожар произошел по причине эксплуатации теплогенерирующего устройства не заводского изготовления.
МЧС напоминает: При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:
-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-использовать дымовые трубы, не соответствующие
требованиям технических нормативных правовых актов;
- осуществлять топку с открытыми дверцами;
-осуществлять топку без присмотра
- применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией.
Берегите себя и имущество. Телефон МЧС 112.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС