Спасатели сражались с огнем в поселке Брожа

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение двух сараев. Хозяин находился на улице, с его слов в сарае никого нет.

Работники МЧС оперативно справились с пожаром. В результате один сарай полностью уничтожен огнем, во втором сарае повреждена кровля, стены, имущество.

Пострадавших нет.

По предварительной версии пожар произошел по причине эксплуатации теплогенерирующего устройства не заводского изготовления.

МЧС напоминает: При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:

-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-использовать дымовые трубы, не соответствующие

требованиям технических нормативных правовых актов;

- осуществлять топку с открытыми дверцами;

-осуществлять топку без присмотра

- применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией.

Берегите себя и имущество. Телефон МЧС 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС