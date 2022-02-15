Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Спасатели сражались с огнем в поселке Брожа

14 февраля в 18.37 местная жительница поселка Брожа Бобруйского района сообщила, что у соседей горит сарай.

12 0

Спасатели сражались с огнем в поселке Брожа

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение двух сараев. Хозяин находился на улице, с его слов в сарае никого нет.

Работники МЧС оперативно справились с пожаром. В результате один сарай полностью уничтожен огнем, во втором сарае повреждена кровля, стены, имущество.

Пострадавших нет.

По предварительной версии пожар произошел по причине эксплуатации теплогенерирующего  устройства не заводского изготовления.

МЧС напоминает: При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов не допускается:

-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-использовать дымовые трубы, не соответствующие

требованиям технических нормативных правовых актов;

- осуществлять топку с открытыми дверцами;

-осуществлять топку без присмотра

- применять вид топлива, не предусмотренный эксплуатационной документацией.

Берегите себя и имущество. Телефон МЧС 112.

 

Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »