Спасатели проводят рейды по водоемам в Бобруйске, чтобы предостеречь любителей зимней рыбалки от возможной беды.

Как сообщили в МЧС, спасатели совместно с молодёжью из БРСМ проводят рейдовые мероприятия по водоемам города и района.

- Рассказывают о правилах безопасного нахождения в зимний период, напоминают о признаках прочного льда, рассказывают, что с собой нужно иметь спасательный жилет, «спасалки», удобную непромокаемую одежду, - отметили в ведомстве. - Спасатели также оставляют буклеты в почтовых ящиках с напоминаниями важных правил.

Работники МЧС настоятельно советуют взрослым говорить со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя появляться у водоема в одиночку.

mogilevnews.by