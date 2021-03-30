0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Спасатели проводят активную работу по предупреждению пожаров в жилом фонде

106 0

Спасатели проводят активную работу по предупреждению пожаров в жилом фонде

На Бобруйщине проводится интенсивная работа по предупреждению пожаров в жилом фонде. Присоединяются к полезной работе и ветераны МЧС. Учитывая свой большой опыт в пожарной службе и насмотревшись страшных трагедий за свою карьеру, коллеги настоятельно рекомендуют жителям домов не игнорировать вопросы безопасности. Бывшие работники МЧС напоминают гражданам про необходимость контроля за костром, а также учитывать при этом погоду и отдаленность от сгораемых конструкций. Также жильцам напоминают про осторожное использование электроприборов и печей. А детям дают самый дельный совет – не играть с огнем!

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿