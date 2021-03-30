Спасатели проводят активную работу по предупреждению пожаров в жилом фонде

На Бобруйщине проводится интенсивная работа по предупреждению пожаров в жилом фонде. Присоединяются к полезной работе и ветераны МЧС. Учитывая свой большой опыт в пожарной службе и насмотревшись страшных трагедий за свою карьеру, коллеги настоятельно рекомендуют жителям домов не игнорировать вопросы безопасности. Бывшие работники МЧС напоминают гражданам про необходимость контроля за костром, а также учитывать при этом погоду и отдаленность от сгораемых конструкций. Также жильцам напоминают про осторожное использование электроприборов и печей. А детям дают самый дельный совет – не играть с огнем!