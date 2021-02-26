Спасатели провели учения в отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Вишневка Бобруйского района

Тактико-специальные учения прошли в рамках Единого дня безопасности в отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Вишневка.

По легенде произошло возгорание в одном из помещений интерната. Необходимо моментально реагировать, проводить разведку, эвакуировать людей, ликвидировать пожар. Как пояснил начальник Бобруйского ГРОЧС Андрей Бабин, здесь важно все учесть. И правильные действия персонала от вызова службы 101 до организации эвакуации граждан. И оперативность работников МЧС, организация разведки, тушения пожара, спасение людей из опасной зоны. Такие мероприятия вдвойне важно проводить, учитывая особенность людей, которые находятся в отделении, - дополнил главный спасатель Бобруйска.