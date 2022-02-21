Спасатели провели рейд в Бобруйском районе

В прошедшую пятницу работники Бобруйского горрайотдела по ЧС совместно с председателем Слободковского сельсовета Анатолием Шелегом направились в профилактический рейд.

По статистике большинство пожаров происходит в жилом секторе, а чаще всего жертвами огненной стихии становятся социально уязвимые категории граждан – одинокие и одиноко проживающие, ведущие асоциальный образ жизни. Поэтому спасатели во время подворового обхода уделяли особое внимание домовладениям таких граждан, чтобы предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций и гибели людей. Работники МЧС напомнили, что недопустимо оставлять без присмотра топящуюся печь, нельзя размещать горючие вещества и материалы непосредственно на печи или на расстоянии, способном привести к их загоранию, рекомендовали установить АПИ. Для тех, кого не застали дома, спасатели оставили в почтовых ящиках тематические памятки и буклеты по безопасному поведению.