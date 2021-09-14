Спасатели провели экскурсию для молодых инвалидов в пожарной аварийно-спасательной части

В преддверии «Единого дня безопасности» участники отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района» посетили пожарную аварийно-спасательную часть № 4.

Экскурсию провел мастер-спасатель Ян Власов. Он ознакомил ребят с местом работы и бытом тех, кто защищает город от чрезвычайных ситуаций и повышает уровень безопасности в обществе, а также раскрыл секреты ежедневной службы.

Ян Евгеньевич рассказал, что у спасателей существует строгий распорядок дня, где установлено время на все: начиная от приема пищи и заканчивая временем, отведенным на занятия и уход за техникой и оборудованием. Как известно, работа на пожарах и других чрезвычайных ситуациях – это тяжелый физический труд. Поэтому для поддержания формы проводятся обязательные ежесуточные занятия по физической подготовке.

Для участников, посещающих отделение дневного пребывания для инвалидов, это было самым настоящим приключением. Желающие имели возможность рассмотреть реальные фотографии пожарных, техники, работы спасателей разных лет. Примерили защитные костюмы спасателей, посидели за рулем боевой машины и даже опробовали работу мотопомпы для тушения пожаров.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Это удивительное путешествие к настоящим героям, спасающим жизни, не оставило равнодушным никого.