Спасатели провели «День безопасности» для учащихся Воротынской средней школы в преддверии весенних каникул

В преддверии весенних каникул бобруйские спасатели сделали акцент на безопасность для учащихся ГУО «Воротынская средняя школа Бобруйского района». Со школьниками провели тематические занятия по правилам безопасности и учебную эвакуацию.

Перед ребятами и преподавательским составом выступили работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Спасатели рассказали, что может привести к чрезвычайным ситуациям и как реагировать на сигнал «Внимание всем!». Как оказалось, не все помнят, что нужно включить радио или телевизор и прослушать сообщение, в котором даются указания для дальнейших действий.

Для детей были организованы игры, в ходе которых они узнали об основных причинах пожара и как действовать, если пожар произошел. Учащиеся младших классов с удовольствием посмотрели серию мультфильмов МЧС «Волшебная книга». В преддверии школьных каникул не обошли стороной и тему поведения на водоемах.

Важной частью «Дня безопасности» в Воротынской средней школе стала встреча с педагогическим составом, на котором работники МЧС отметили, что детей необходимо обучать основам безопасности и прививать культуру безопасного поведения с раннего возраста.

Завершающим этапом мероприятия стало успешное проведение учебной эвакуации.