Спасатели призывают провести выходные безопасно и помнить о простых правилах

Тонкий лед

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена, непрочен лед и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

То, чего делать нельзя:

Собираться группами на отдельных участках льда.

Приближаться к промоинам, трещинам, прорубям на льду.

Переходить водоем по льду в запрещенных местах.

Выезжать на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ, а также скатываться на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.

2 Тепло

- Не перекаливайте печи

- не используйте для растопки ЛВЖ

- печь должна быть без трещин, с хорошо закрывающейся дверцей

- деревянный пол защитите предтопочным листом из металла

- уходя спать, не торопитесь закрывать задвижку. Убедитесь, что нет огня и углей.

3 Дети

- оградите от открытого огня

-не отпускайте одних к водоемам

- занимайте их свободное время полезными занятиями

- научите пользоваться мобильным телефоном, чтобы в случае беды они могли набрать родителям или в МЧС по 112

- не оставляйте малолетних детей без присмотра

Берегите себя! Телефоны МЧС 101 и 112