Спасатели призывают провести выходные безопасно и помнить о простых правилах

Тонкий лед
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена, непрочен лед и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
То, чего делать нельзя:
- Собираться группами на отдельных участках льда.
- Приближаться к промоинам, трещинам, прорубям на льду.
- Переходить водоем по льду в запрещенных местах.
- Выезжать на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ, а также скатываться на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.
2 Тепло
- Не перекаливайте печи
- не используйте для растопки ЛВЖ
- печь должна быть без трещин, с хорошо закрывающейся дверцей
- деревянный пол защитите предтопочным листом из металла
- уходя спать, не торопитесь закрывать задвижку. Убедитесь, что нет огня и углей.
3 Дети
- оградите от открытого огня
-не отпускайте одних к водоемам
- занимайте их свободное время полезными занятиями
- научите пользоваться мобильным телефоном, чтобы в случае беды они могли набрать родителям или в МЧС по 112
- не оставляйте малолетних детей без присмотра
Берегите себя! Телефоны МЧС 101 и 112