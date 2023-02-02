Спасатели призывают провести выходные безопасно и помнить о простых правилах!

1. Тонкий лед

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена, непрочен лед и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

То, чего делать нельзя:

Собираться группами на отдельных участках льда.

Приближаться к промоинам, трещинам, прорубям на льду.

Переходить водоем по льду в запрещенных местах.

Выезжать на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ, а также скатываться на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.

Не позволяйте детям одним находиться у воды

2. Тепло

Отопительный период продолжается. Важно сохранить тепло в домах и сделать его безопасным. А именно:

- не перекаливайте печи;

- не используйте для растопки ЛВЖ;

- печь должна быть без трещин, с хорошо закрывающейся дверцей;

- деревянный пол защитите предтопочным листом из металла;

- уходя спать, не торопитесь закрывать задвижку. Убедитесь, что нет огня и углей;

- не используйте самодельные обогреватели и не оставляйте их включенными без присмотра.

3. Дети

- оградите от открытого огня;

- не отпускайте одних к водоемам;

- занимайте их свободное время полезными занятиями;

- научите пользоваться мобильным телефоном, чтобы в случае беды они могли набрать родителям или в МЧС по 112;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра.

Берегите себя! Телефоны МЧС - 101 и 112.