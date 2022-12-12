Спасатели приглашают присоединиться к республиканской акции «Безопасный Новый год!»

Предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Цель республиканской акции «Безопасный Новый год!» – предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями.

Акция пройдет с 12 по 30 декабря в 3 этапа:

1-й этап – с 12 по 16 декабря;

2-й этап – с 19 по 23 декабря;

3-й этап – с 26 по 30 декабря.

Работники МЧС проведут мероприятия на базе территориальных центров социального обслуживания населения, домов ветеранов и инвалидов, а также санаториев, с учащимися школ на базе общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольной работы, интернатов, с родителями и их детьми в тех семьях, где дети находятся в социально опасном положении, в детских домах и домах семейного типа, а также в местах продажи пиротехнических изделий, детских учреждениях здравоохранения, на ледовых катках, в местах с массовым пребыванием людей.

Форматы мероприятий самые разнообразные: интерактивные беседы, тематические конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи. Традиционным персонажем акции станет Дед Мороз-спасатель!

В преддверии самого яркого праздника работники МЧС напомнят, что неосторожность при использовании пиротехники может быть пожароопасным. Объяснят, как правильно обращаться с электричеством и иллюминацией. А также дадут дельные советы по установке новогодней елки.