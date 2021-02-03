Спасатели приглашают принять участие в конкурсе «Наш безопасный дом (квартира)»

Для участия в конкурсе на выбор необходимо подготовить фотографии или видеоролик со своим проектом «Наш безопасный дом (квартира)» в одной или нескольких номинациях.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- Номинация «Это безопасный дом – наведён порядок в нём!»

В данном проекте необходимо показать, как в доме (квартире) соблюдаются правила безопасности: работа отопительных приборов, электропроводки, наличие автономных пожарных извещателей и др.). Хозяева частных домов могут продемонстрировать свой подход к обеспечению безопасности на придомовой территории. Также участники могут реализовать свои проекты по принципу «До и после». В этом случае им необходимо показать не только конечный результат, но и наглядно продемонстрировать, как они его достигли.

Номинация «Сделай мамы, папы дом – с безопасным очагом!»

Участникам необходимо показать, какую помощь они оказывают своим престарелым родителям в обеспечении безопасности в домовладении (квартире). В презентации можно отразить основные источники опасности, имеющиеся в доме (квартире) у престарелых родителей, как обеспечивается безопасность в их доме, какой вклад в этот процесс вносят сами дети. В этой номинации также можно реализовать свои проекты по принципу «До и после».

Номинация «Моя печка хороша – в неё вложена душа!»

В данной номинации участникам необходимо рассказать о своих приборах отопления (печь, камин и т.д.), выполненных в необычной манере. Отличительными чертами отопительного устройства могут стать срок его эксплуатации, конструктивные особенности, декоративная отделка, а также другие интересные факты.

Самые необычные креативные работы будут вознаграждены приятными подарками от спасателей и других городских брэндов. Лучшие работы в номинациях примут участие в областном этапе конкурса.

Присылайте работы до 11 февраля на почту gpio_bgrochs@mail.ru с пометкой автора работы, названия работы и контактного телефона.