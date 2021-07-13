Спасатели приглашают посетить «МЧС-Лэнд» на фестивале «Вытокi»

В масштабном фестивале «Вытокi. Крок да Алiмпу» примут участие и работники МЧС. 17 июля для гостей и жителей города развернется огромная зрелищная площадка «МЧС-Лэнд».

Спасатели продемонстрируют силу и выносливость в состязании «Пожарный кроссфит», выполнив множество силовых упражнений в полном обмундировании. Юные спасатели познакомят с элементами пожарно-спасательного спорта: покажут мастер-класс в спортивном забеге, выполнив боевое развёртывание от мотопомпы и преодолев 100 метровую полосу препятствий.

На площадке по воркауту выступит двукратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса, спасатель из Бобруйска Евгений Лось. Удивит публику многократный чемпион области и страны по гиревому спорту Владимир Цирибко.

Впервые в Бобруйске побывают специальные площадки от МЧС. Экстремальные эмоции вы получите, посетив «Стенд для вращения автомобиля» (имитация перевернутого автомобиля). Порция адреналина ждет вас на площадках «Царь горы» и «Скалодром». Любители друзей наших меньших порадуют настоящие поисковые собаки на площадке «Кинологи МЧС».

Также вы обучитесь правилам эвакуации из задымленного (горящего) помещения на площадке «Правила эвакуации». Для любителей виртуальных игр спасатели подготовили площадку «Виртуальная реальность». Стать ярче и заметней можно на «Аквагрим-112». Также в программе показ аварийно-спасательной техники и оборудования, интерактивные площадки МЧС, такие как «Твистер безопасности», «Дартс», «Пазлы», «Крестики нолики», «Чемпионат по безопаснотси», «Водное шоу» и многое другое.

Самых смелых и спортивных на празднике ждет «Квест МЧС». Пройдя все его испытания можно обменять карту квеста на подарок от спасателей. Причем место выдачи призов весьма необычное – вертолет МЧС Беларуси.

Ждем вас на наших площадках! Будет интересно, а главное – познавательно!