Спасатели приглашают на турнир!

19 января все огнеборцы Беларуси празднуют свой профессиональный праздник – День спасателя.

Традиционно в эти январские дни в нашем городе проводится ежегодный открытый турнир по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту на кубок «Председателя Бобруйского городского исполнительного комитета» среди подразделений пожарных-спасателей.

Торжественное открытие турнира и концертная программа состоятся 19 января во Дворце искусств в 18.00. Вход для всех желающих свободный.

Соревнования по волейболу пройдут 20 января, по мини-футболу пройдут 22 января в спортивных залах «Спартак», «Гелиос» и «Славянка».

Лучших в пожарном спорте и в перетягивании каната определят 21 января в спортивном манеже пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина» (ул.Энергетиков, 7).

Подведение итогов соревнований, награждение победителей и торжественное закрытие турнира состоится 22 января 2022 года в спортивном зале «Спартак».

Вход на все мероприятия свободный.

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям