Спасатели предупреждают: выходить на лед опасно. Есть первые жертвы

Так, 28.11.2022 в 09-49 в водоеме возле агрогородка Дворище Дзержинского р-на Минской области работниками МЧС обнаружены и извлечены из воды утонувшие мужчины 1988 г.р. и 1971 г.р.

В 10-00 поступило сообщение об обнаружении перевернутой металлической лодки с мотором на поверхности Микашевичского канала возле г. Микашевичи Лунинецкого р-на Брестской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1971 г.р.

А в 16-40 спасателям поступило сообщение о том, что на водоеме вблизи д. Салатье в Гродненском районе человек провалился под лед. Прибывшие подразделения МЧС на поверхности акватории людей не обнаружили, на льду находились рыболовные снасти. Выяснилось, что утром житель областного центра отправился на рыбалку. Когда он не вернулся домой к назначенному времени, его сын обратился за помощью к правоохранителям. При обследовании дна водоема в 30-ти метрах от берега под кромкой льда спасатели обнаружили погибшим 61-летнего мужчину.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, следует знать и соблюдать правила безопасности.

Помните, первый лёд непрочен. В ближайшее время резкого понижения температуры воздуха не предвидится, а, значит, лёд не окрепнет. Знайте, выходить на такой лед опасно для жизни. Грязный, буро-серый цвет льда говорит о его непрочности. Безопасным считается лед толщиной не менее 20 см. Он должен быть зеленого или голубовато-зеленого цвета. Не стоит проверять прочность льда, прыгая на нём или ударяя ногой. Кроме того, отправляясь на зимнюю рыбалку, необходимо правильно экипироваться. Возьмите с собой минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет и шилья. Обязательно поговорите с детьми об опасности игр на льду. Ни в коем случае не отпускайте одних на водоемы.

Берегите себя!