Спасатели помогли женщинам выбраться из леса

9 октября в 11.02 поступило сообщение спасателям о потерявшихся в лесном массиве вблизи Бобруйска (Сычковский с\совет) трех женщин. Они сообщили сами, при себе имели мобильные телефоны.

Всего для поисков привлекалось 4 единицы техники и 10 человек, в том числе от МЧС привлекалось 2 единицы техники и 6 человек.

В поиске участвовали: начальник караула ПАСЧ-2 лейтенант внутренней службы Мороз Сергей Александрович, пожарный ПАСЧ-2 Киндрат Алексей Вячеславович прапорщик внутренней службы, пожарный ПАСЧ-2 Матвеенко Евгений Сергеевич младший сержант внутренней службы, старший инструктор-водитель ПАСЧ-2 Рудой Дмитрий Михайлович старший прапорщик внутренней службы, водитель ЦОУ ШЛЧС Никитин Павел Васильевич прапорщик внутренней службы.

В первом часу на звук звуковой сигнализации автомобилей две женщины вышли самостоятельно. В медицинской помощи они не нуждались.

Немного позже старшим помощником начальника ЦОУ ШЛЧС Бобруйского ГРОЧС Чепухиным С.А. была обнаружена в лесном массиве третья гражданка. Состояние удовлетворительное.

Спасатели напоминают: Собираясь в лес, по возможности, не отправляйтесь туда в одиночку. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей! Также необходимо взять с собой воду, по необходимости лекарства, нож, спички, газету, компас. Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте. Берегите себя. Телефон МЧС 112.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.