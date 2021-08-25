Спасатели оперативно разыскали потерявшихся в лесах Бобруйского района
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Две жительницы Бобруйска 1977 г.р. 24 августа заблудились в лесу в Бобруйском районе. По информации МЧС, в 14.45 в спасателям позвонила женщина и сообщила, что они с подругой заблудились в лесу в д. Красный Брод.
Для поисков были задействованы работники МЧС и милиции. В 16.17 спасатели обнаружили потерявшихся в лесу. В медицинской помощи они не нуждались.
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