Спасатели оперативно разыскали потерявшихся в лесах Бобруйского района

Две жительницы Бобруйска 1977 г.р. 24 августа заблудились в лесу в Бобруйском районе. По информации МЧС, в 14.45 в спасателям позвонила женщина и сообщила, что они с подругой заблудились в лесу в д. Красный Брод.

Для поисков были задействованы работники МЧС и милиции. В 16.17 спасатели обнаружили потерявшихся в лесу. В медицинской помощи они не нуждались.