Спасатели напомнили правила поведения на льду

С ноября 2022 года и до сегодняшнего дня на водоемах по всей стране утонули 40 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Относительно безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный, а при температуре ноль градусов, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%, - рассказали в ведомстве. - Тонкий лед чаще всего наблюдается около устьев рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша. Проверить его проще всего палкой или другими подручными средствами. Не стоит делать это, прыгая на лед или ударяя ногой по нему".

Необходимо правильно экипироваться перед выходом на лед или зимней рыбалкой. С собой следует взять хотя бы минимальный набор спасательных средств (веревку, палку, доску, спасательный жилет, "кошки").

Нельзя сверлить по десять лунок рядом и скапливаться на льду большими группами. Обязательно нужно поговорить с детьми об опасности игр на льду, научить их, как действовать. Самый безопасный вариант - если дети вообще не будут выходить на лед.

В зависимости от температуры человеку достаточно провести в воде от 5 до 15 минут до наступления летального исхода. Для детей эти цифры еще меньше. Но главное - не паниковать в случае падения под лед.

Нельзя погружаться под воду с головой. Нужно громко звать на помощь. "Выбирайтесь лучше в ту сторону, с которой вы пришли. Попытайтесь наползти на лед и ползком вернитесь по своим следам. Выбравшись из воды, нужно двигаться и скорее отправиться в ближайшее теплое место", - дополнили в МЧС.

По материалам belta.by.