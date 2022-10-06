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Профилактика

Спасатели напоминают о безопасности во время уборки своего участка

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Спасатели напоминают о безопасности во время уборки своего участка

Пока осень вернулась в режим «бабьего лета», многие хозяева спешат навести порядок на своих участках.

Чтобы не оказаться в числе погорельцев, жечь нужно безопасно. Для этого необходимы следующие условия: безветренная погода, постоянный неотлучный контроль за процессом горения, очищенная от горючих веществ и сухой растительности площадка, расположенная так, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до последней искры.

Безопаснее при этом использовать металлическую бочку. Установить ее нужно на кирпичи или землю без сухой растительности. Также не забываем, что под рукой должен быть инвентарь, ведра с водой или огнетушитель.

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