Спасатели МЧС рассказывают, как не заблудиться в лесу

Дары леса привлекают многих жителей нашей страны. Ягодный сезон уже начался, а грибной – «на подходе». Для спасателей это означает, что практически ежедневно будут поступать заявления о потерявшихся в лесных массивах людях. Только с начала июля было зафиксировано 28 сообщений, найдены 17 взрослых и 8 детей.

Кто-то, поблуждав 2-3 часа, находит дорогу к дому сам. А вот кого-то приходится искать всем миром: лес прочесывают и работники МЧС, и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста. Впрочем, заблудиться может каждый.

Как пойти в лес, не заблудиться и вернуться домой самостоятельно без помощи спасателей смотрите в видеоролике МЧС из серии "Энциклопедия безопасности".