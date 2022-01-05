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Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар жилого дома в Бобруйском районе

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Спасатели ликвидировали пожар жилого дома в Бобруйском районе

4 января днем поступило сообщение спасателям о пожаре жилого дома в деревне Ступени Телушского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходил выход дыма из-под кровли дома, создалось плотное задымление. Хозяин находился на улице с его слов в доме никого нет. Спасатели справились с пожаром, в результате которого поврежден диван, имущество, стены и потолок в двух комнатах. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение и звоните в МЧС по телефонам  101 или 112. Назовите точный адрес и что горит (дом, балкон, автомобиль, сарай). Для раннего обнаружения пожара установите дома автономные пожарные извещатели.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС

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