Спасатели ликвидировали пожар жилого дома в Бобруйске

12 января вечером поступило сообщение спасателям о пожаре жилого дома в Бобруйске по переулку Шишкина.
По прибытию подразделений МЧС происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление. Хозяева отсутствовали.
Спасатели справились с пожаром, в результате которого повреждено имущество в доме, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: не оставляйте без присмотра печи и теплогенерирующие устройства, не перекаливайте их. Для раннего обнаружения пожара установите дома автономные пожарные извещатели. Берегите себя. Телефоны МЧС 101 и 112
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС