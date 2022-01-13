Спасатели ликвидировали пожар жилого дома в Бобруйске

12 января вечером поступило сообщение спасателям о пожаре жилого дома в Бобруйске по переулку Шишкина.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение внутри дома, создалось плотное задымление. Хозяева отсутствовали.

Спасатели справились с пожаром, в результате которого повреждено имущество в доме, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: не оставляйте без присмотра печи и теплогенерирующие устройства, не перекаливайте их. Для раннего обнаружения пожара установите дома автономные пожарные извещатели. Берегите себя. Телефоны МЧС 101 и 112

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС