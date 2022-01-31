Спасатели ликвидировали пожар на Фурманова

28 января в 22.14 поступило сообщение спасателям о пожаре гаража по улице Фурманова в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение внутри гаража встроенного в дом и находящегося на улице автомобиля. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого нет. Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого повреждена обрешетка дома, перекрытие гаража и автомобиль. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара незамедлительно покидайте помещение, отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам 101 или 112.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС