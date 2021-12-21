Спасатели ликвидировали горение теплиц
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21 декабря в 7.36 утра спасателям поступило сообщение о пожаре теплиц в содовом товариществе «Весовщик» Химовского сельсовета Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение теплиц. Пожар был ликвидирован. В результате уничтожено покрытие из поликарбоната. Причина пожара устанавливается
Пострадавших нет.
МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара немедленно покидайте место ЧС и звоните спасателям по телефону 101 или 112. Берегите себя.
Евгений Товстик
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