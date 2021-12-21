Спасатели ликвидировали горение теплиц

21 декабря в 7.36 утра спасателям поступило сообщение о пожаре теплиц в содовом товариществе «Весовщик» Химовского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение теплиц. Пожар был ликвидирован. В результате уничтожено покрытие из поликарбоната. Причина пожара устанавливается

Пострадавших нет.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара немедленно покидайте место ЧС и звоните спасателям по телефону 101 или 112. Берегите себя.

Евгений Товстик