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Происшествия

Спасатели ликвидировали горение теплиц

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Спасатели ликвидировали горение теплиц

21 декабря в 7.36 утра спасателям поступило сообщение о пожаре теплиц в содовом товариществе «Весовщик» Химовского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение теплиц. Пожар был ликвидирован. В результате уничтожено покрытие из поликарбоната. Причина пожара устанавливается

Пострадавших нет.

МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара немедленно покидайте место ЧС и звоните спасателям по телефону 101 или 112. Берегите себя.

 

Евгений Товстик

 

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