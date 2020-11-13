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Спасатели Бобруйска запускают конкурс «Безопасная пепельница»

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Спасатели Бобруйска запускают конкурс «Безопасная пепельница»

Спасатели Бобруйска запускают конкурс «Безопасная пепельница» в рамках Республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!».

Каждый 4-й пожар происходит по вине плохо затушенной сигареты, а более 90% погибших на пожарах курили в постели.

Дадим бой непотушенной сигарете!

Нам нужен ВАШ КРЕАТИВ!

ДО 25 НОЯБРЯ ждем от вас необычные и неординарные идеи «Безопасной пепельницы». Фото пепельницы с пометкой автора работы присылайте на почту: gpio_bgrochs@mail.ru

За лучшую креативную работу ОГНЕТУШИТЕЛЬ в подарок!

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