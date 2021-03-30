Спасатели Бобруйска проводят для школьников экскурсии в пожарных частях
45 0
Спасатели Бобруйска помогают детям провести школьные каникул не только интересно, но и познавательно.
Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят в пожарных частях экскурсии, рассказывая ребятам про оснащение спасателей, характеристики техники, про особенности работы на пожарах. Также работники МЧС знакомят школьников с помещениями пожарной части, рассказывают про историю пожарной службы Бобруйщины. А также такие встречи включают в себя общение на тему безопасности. Ребятам напоминают, что не стоит сейчас находиться у водоема, о запрете игр со спичками и огнем, а также о том, что делать в случае пожара.
также
-
Спасатели Бобруйска проводят для школьников экскурсии в пожарных частях
-
Принять участие в акции солидарности с людьми, которые оказались на улице, предлагает Бобруйская епархия
-
В выставочном зале Дворца искусств прошла концертная программа «Наполним музыкой сердца»
-
День открытых дверей проходит онлайн в БГПУ
-
В ТЦСОН Ленинского района для граждан пожилого возраста проводятся занятия по финансовой грамотности