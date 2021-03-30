Спасатели Бобруйска проводят для школьников экскурсии в пожарных частях

Спасатели Бобруйска помогают детям провести школьные каникул не только интересно, но и познавательно.

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят в пожарных частях экскурсии, рассказывая ребятам про оснащение спасателей, характеристики техники, про особенности работы на пожарах. Также работники МЧС знакомят школьников с помещениями пожарной части, рассказывают про историю пожарной службы Бобруйщины. А также такие встречи включают в себя общение на тему безопасности. Ребятам напоминают, что не стоит сейчас находиться у водоема, о запрете игр со спичками и огнем, а также о том, что делать в случае пожара.