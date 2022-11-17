В рамках второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» спасатели Бобруйска провели мероприятия в медицинском и автотранспортном колледжах города.

Форматы беседы самые разные и креативные – открытые диалоги со студентами, интерактивные викторины. Будущие доктора из медицинского колледжа не понаслышке знают о вреде курения. Вспомнили и том, что эта ядовитая привычка еще и приводит к возгораниям. С помощью игры «Где логика?» вспомнили про основные правила безопасности дома, в учреждении, в общежитии и общественных местах.

Учащиеся автоколледжа активно подключились к диалогу со спасателями, обсудили также возможности поступления в специализированное учреждение МЧС. Ребятам напомнили, что сегодня гаджет можно использовать не только как кладезь новостей, но и с пользой для безопасности. Например, скачав мобильное приложение «МЧС: помощь рядом», где есть лайфхаки по безопасности и медицине, интересные тесты, кнопка вызова спасателей. Также спасатели предложили сканировать QR-коды на игру «Не жди белочку – туши окурок», где ребята на скорость складывали пазлы и вспомнили о важном правиле безопасности.