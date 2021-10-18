Спасатели Бобруйска продолжают рассказывать гражданам о безопасности в быту

За безопасность вместе. Бобруйск

Спасатели продолжают рассказывать гражданам о безопасности в быту. С наступлением холодов самая актуальная тема – это безопасное использование печного оборудования.

Наличие притопочного листа из негорючих материалов, побеленная и оштукатуренная печь и дымоход, отсутствие трещин – все это составные части «Безопасной печи». Также не стоит забывать о том, что нельзя топить печь с открытой дверцей и

тем более оставлять огонь без присмотра. Второй, но не менее важный вопрос, который осветили работники Бобруйского ГРОЧС – неосторожность при обращении с огнем. Спасатели напомнили, что

огонь из друга может очень быстро превратится во врага.

А для саморазвития и обучения основам безопасности пропагандисты рекомендовали сельчанам установить мобильное приложение «Помощь рядом».

Также жителям района спасатели в почтовые ящики оставляют листовки и хенгеры «Не жди белочку – туши окурок».

Помните - ваша безопасность в ваших руках.