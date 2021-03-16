Важно с самых малых лет прививать деткам культуру безопасного поведения. Спасатели Бобруйска продолжают проводить занятия в учреждениях среднего и дошкольного образования. Общаясь с ребятами, работники МЧС рассказывают о пожарной службе, о героических случаях спасения, про авто цистерны и боевую форму, ведь такие истории всегда с удовольствием слушают малыши, представляя себя на месте огнеборца.

Также спасатели напоминают ребятам про телефоны экстренных служб, про опасности, которые могут подстерегать каждого дома и на улице, про опасность огня, который может привести к пожару. Уделяют представители пожарной службы и работникам учреждений. Напоминают им про пользование первичными средствами тушения, про пожарную безопасность в быту и на рабочем месте.