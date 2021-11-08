В рамках акции «Не прожигай свою жизнь!» спасатели Бобруйщины проводят конкурс на лучший видеоролик на тематику опасности курения в постели «Я не курю в постели и тебе не советую».

Необходимо!

1 – быть неравнодушным к проблеме безопасности

2 – быть креативным

3 - подготовить видеоролик на указанную тему. Ролик может быть в виде музыкального клипа, социального ролика или репортажа. Приветствуются самые разнообразные креативные подходы! Возраст и количество участников НЕОГРАНИЧЕНО! Также неограничен и хронометраж видео. Главное – необычно и оригинально осветить тему опасности курении в постели.

Лучшие работы будут вознаграждены приятными подарками от спасателей и других городских брэндов.

Присылайте работы до 25 ноября на почту gpio_bgrochs@mail.ru с пометкой автора работы, названия работы и контактного телефона.

Присоединяйся к акции!С Помощью твоего таланта мы вместе дадим бой самой страшной причине пожара – неосторожности при курении!