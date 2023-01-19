Спасатель – одна из самых ответственных, мужественных и уважаемых профессий

В службе МЧС, мне кажется, не задерживаются случайные люди. Одни тушат пожары и спасают людей, другие работают в профилактическом направлении, третьи составляют нужную документацию. Каждый занят своим делом, но так или иначе все работники МЧС заботятся о нашей с вами безопасности. И если уж осознанно выбирают эту специальность, значит, остаются в ней на многие годы.

Начальник дежурной смены ПАСЧ №2 Первомайского района Сергей Мороз работает в Бобруйском горрайотделе по ЧС всего полтора года, но уже с уверенностью может сказать: «Мне нравится то, что я делаю. На работу хожу с большим удовольствием». Сергей родом из Могилева. После окончания столичного Университета гражданской защиты МЧС по распределению попал на работу в Бобруйск. Почему выбрал профессию спасателя? Не хватало адреналина в жизни. Хотелось экстрима, преодолевать опасности. И молодой человек получил то, к чему стремился.

– Пожары не бывают одинаковыми. Даже если два возгорания случаются в одном здании, каждое из них разное, ход событий совсем другой. На месте нужно принимать решение, как действовать в конкретной ситуации, – говорит Сергей Александрович. – Со своей стороны я должен уделять внимание и время боевой подготовке личного состава, следить за дисциплиной и соблюдением распорядка дня, требований документов, которые предписывают наши действия и правила, как мы должны работать. Кроме того, у каждой смены своя специализация. Я отвечаю за рукавное хозяйство (рукава для тушения огня), занимаюсь разработкой и корректировкой карточек планов тушения пожаров на сложных, больших объектах (магазины, общежития, дворцы культуры, сады, школы, заводы, больницы). Обязанностей много, и порой не от нас, а от оперативной обстановки зависит, как сложится рабочая смена.

Когда спасатели заступают на сутки, дежурство обычно начинается с заполнения документов, построения, где сообщают текущую информацию, и инструктажа. После принимают у другой смены машины, оборудование, чтобы все было на своих местах, в исправном состоянии. В течение дня, пока нет вызовов, занимаются физподготовкой, проводят занятия по боевой подготовке (включая нормативы), хозяйственные работы, дополнительные занятия с начальниками караулов (например, разбор пожаров). Предусмотрены свободное время, часы для спорта и сна. И в любую минуту дня и ночи надо быть готовыми выехать на вызов: на пожар, поиски заблудившегося в лесу, аварию и на десятки других, где требуется срочно помочь людям в беде.

В последних числах 2022-го, 27 декабря, в 7.21 поступило сообщение о пожаре: на улице Рокоссовского из квартиры многоэтажного дома идет дым. «Приехали, плотное задымление на 8-м этаже. Нашим звеном газодымозащитной службы спасена женщина, которая находилась в квартире в пяти метрах от выхода», – вот так скупо, коротко, без подробностей рассказал Сергей о недавнем случае спасения человека. Я давно заметила, что спасатели совсем не любят говорить о таких историях. Ведь они просто добросовестно выполняли свою повседневную работу. Зато для нас это поступок героический, которым нужно гордиться.

– На работе многому научился, многое узнал на практике. Из-за того, что мне все было интересно, вникал в нюансы профессии, потому не так сложно было на руководящей должности. Еще мне нравится, что я уже могу научить кого-то, передать остальным полученные знания и навыки, – рассказывает Сергей Мороз. – В моей смене 10 человек. Но бывает, меняемся и заступаем на сутки с другой сменой, поэтому из 40 коллег с каждым поработал, каждого хорошо знаешь. Людям, с которыми работаешь плечом к плечу, надо доверять, по-другому никак, отсюда и крепкая дружба в коллективе. У нас традиция отмечать праздники вместе, обязательно поздравлять всех с днем рождения.

Завтра спасатели встречают профессиональный праздник. От всех бобруйчан скажем спасибо за спасенные жизни и помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Пожелаем Сергею Морозу и всем его коллегам оптимизма, бодрости духа, здоровья. Пусть в вашей работе будет как можно меньше сложностей и опасностей! Всегда возвращайтесь домой, где вас ждут и любят!

Маргарита Бушуева, фото

предоставлено Сергеем Морозом