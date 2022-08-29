В народном календаре на этот день выпадает Третий Спас — Спас Нерукотворный. Полное название праздника — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Нерукотворным образом называют особый тип изображения Христа, представляющий его лик на убрусе (платке) и на глиняной доске. Традиция такого изображения идет о сказании о Нерукотворном образе, который появился на полотенце, после того как Иисус, умывшись, вытер им лицо.

Льняной холст с отпечатком лица Христа долгое время хранился в Едессе как главное сокровище города. В 944 году император Константин VII выкупил образ у Едессы и торжественно перенес его в Константинополь. Этот день с тех пор стал праздничным. Сама же реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из Крестовых походов.

В православии Нерукотворный образ рассматривается как одно из доказательств истинности воплощения второго лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле — как аргумент в пользу иконопочитания.

На Руси в этот день крестьяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, а поверх них укладывали мешки с зернами, предназначенными для посева. На поле засевальщика уже ждали дети с пирогом и гречневой кашей.

Про три разных Спаса люди говорили: «Первый Спас на воде стоят, на второй — яблоки едят, на третий — полотна продают да хлеб припасают». С этого дня обыкновенно начиналась продажа полотна и холстов.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики загадывали детям загадки про орехи: «Нагни меня, ломи меня. Сломишь — гладко, расколешь — сладко»; «Ни окон, ни дверей, посередине — архиерей»; «Маленький мужичок — костяная шубка».

Также про этот день говорили: «Третий Спас хлеба припас», — и пекли караваи из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду.

В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа — в три Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров будет мороз.

По материалам calend.ru.