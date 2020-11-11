Спартаковские самбисты добились триумфа на чемпионате мира

В городе Нови-Сад (Сербия) с 5 по 8 ноября 2020 года прошел чемпионат и молодежное первенство и мира по самбо. Три воспитанника областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» боролись в составе сборной команды Беларуси и добились триумфа. Во второй день соревнований на пьедестал молодежного первенства мира взошел Дмитрий Крылов. В весовой категории 62кг Дмитрий завоевал бронзовую медаль первенства мира.

На следующий день «бронзу» чемпионата добыл Владислав Бурдь в весовой категории 57кг. И в этот же день, самого значительного успеха добился заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Андрей Казусенок. В весовой категории 100кг, в финальном поединке Андрей одержал победу над двукратным чемпионом мира из России и завоевал «золото». Это четвертая золотая медаль Андрея Казусенка завоеванная на чемпионатах мира. Предыдущие три медали Андрей добыл в категории до 90 кг в 2007, 2008 и 2010 годах. На путь спорта высших достижений спортсменов направили тренеры спортивной школы Валерий Матюшенок, Сергей Бурдь и Виктор Назаров.