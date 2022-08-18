Спартакиада для людей без преград пройдет в Бобруйске. Нужна ваша помощь

20 августа в Бобруйске пройдёт 3-я спартакиада от ОО «РАИК» ассоциации «Золотой Бобер». Эта спартакиада очень важна для людей с инвалидностью. Они приобщаются к здоровому образу жизни, встречаются со старыми друзьями, заводят новые знакомства, а кто-то, благодаря этому мероприятию, впервые выходит из домашних стен, проходя таким образом этап социализации после травмы.

В 2021 году в спартакиаде приняли участие 70 людей с инвалидностью из 7 городов Беларуси: Гомель, Мозырь, Орша, Климовичи, Жлобин, Солигорск, Бобруйск.

Организация является некоммерческой, поэтому основной источник финансирования — пожертвования.

Для проведения спартакиады на достойном уровне, необходимы средства.

— Мы хотим обратиться к предприятиям нашего города, индивидуальным предпринимателям, ремесленникам и всем неравнодушным людям за посильной помощью, — говорит председатель организации Константин Должецкий. – Ваши средства пойдут на закупку призов, оплату питания и проживания иногородних команд, оплату формы для команды Бобруйска. Вы можете помочь спортивным инвентарем, поддержать спортсменов творческими номерами, презентовать продовольственные товары для кофе-паузы.

Как можно нам помочь:

Перечислить деньги на расчётный счёт: ОКПО 28886790, УНН 700404533, Р/счёт ВУ42BLBB30150700404533001001 в ОАО "Белинвестбанк" ЦБУ №831. г.Бобруйск, код BLBBBY2X Пополнить ящики для пожертвований нашей организации, которые расположены по адресам:

Магазин "Грошык", ул.Западная,26А

Магазин "Грошык", ул.Интернационалная,36

Магазин "Ноев Ковчег", ул.50 лет ВЛКСМ,108

Магазин "Евроопт", ул.Минская,111

Магазин "Евроопт", ул.Горелика,20А

АЗС "Беларуснефть", ул.Шинная,25

АЗС "Беларуснефть",ул.50 лет ВЛКСМ,38

АЗС "Беларуснефть", ул.Гагарина,70

АЗС "Беларуснефть", ул.Ленина,86А

АЗС "Беларуснефть" №29,д.Сычкаво,Бобруйский р-н М-5

АЗС "Беларуснефть" №30,возле г.Осиповичи М-5

АЗС "Беларуснефть" №24,д.Березовичи,ул.Рогачёвская

АЗС "Беларуснефть" №46, Бобруйский р-н,д.Брожка, 17-й км Р-31