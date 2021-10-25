Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь. Бобруйчане вернулись с победами
106 0
18-22 октября в Республиканском центре Олимпийской подготовки «Стайки» прошла Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по боксу среди юниоров 14-15 лет. Бобруйские боксёры на этих соревнованиях были представлены спортсменами Бобруйской СДЮШОР.
Воспитанник Сергея Болбаса и Вадима Болбаса - Ярослав Янковец, выиграл четыре боя и занял первое место. Также Владислав Кауров, выиграв два боя, занял третье место. А воспитанник Андрея Сапунова - Дмитрий Сорокин, выиграв два боя и занял второе место.
Судья, представитель Могилёвской области - Сергей Болбас был признан Лучшим судьёй первенства и был награждён специальными призами от Белорусской федерации бокса.
также
-
Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь. Бобруйчане вернулись с победами
-
Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен
-
Артем Мясников: пока что результат в «Бобруйске» делают одни и те же люди
-
Анонс: ФК «Белшина» – ФК «Арсенал»
-
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин