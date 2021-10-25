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Спорт

Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь. Бобруйчане вернулись с победами

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Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь. Бобруйчане вернулись с победами

18-22 октября в Республиканском центре Олимпийской подготовки «Стайки» прошла  Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по боксу среди юниоров 14-15 лет. Бобруйские боксёры на этих соревнованиях были представлены спортсменами Бобруйской СДЮШОР.

Воспитанник Сергея Болбаса и Вадима Болбаса -  Ярослав Янковец, выиграл четыре боя и занял первое место. Также Владислав Кауров, выиграв два боя, занял третье место. А воспитанник Андрея Сапунова - Дмитрий Сорокин, выиграв два боя  и занял второе место.

Судья, представитель Могилёвской области - Сергей Болбас был признан Лучшим судьёй первенства и был награждён специальными призами от Белорусской федерации бокса.

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