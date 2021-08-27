Создание ресурсного центра для групп специальностей отрасли пищевой промышленности и торговли планируется в Могилевской области. Об этом на состоявшейся педагогической конференции Могилевской области рассказал начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий.

По его словам, профессиональное образование представляет собой важнейший ресурс модернизации производства и укрепления экономики области, в развитии которого призвана участвовать не только система образования, но и все общество. «Сегодня как никогда нужны грамотные, высококвалифицированные рабочие, специалисты-профессионалы, способные своим трудом укрепить мощь и благосостояние страны», – отметил Андрей Заблоцкий.

Для реального сектора экономики за истекший учебный год учреждениями высшего, среднего специального и профессионально-технического образования подготовлено свыше шести с половиной тысяч специалистов, рабочих и служащих. Определен порядок формирования заказа на подготовку кадров. Местным исполнительным и распорядительным органам в городах и районах, организациям-заказчикам кадров следует усилить работу по профориентированию учащихся школ с целью удовлетворения заявленной потребности в кадрах из числа своих же выпускников.

Он также обратил внимание на необходимо пересмотреть целесообразность функционирования в школах базовых классов на третьей ступени обучения. Принимая во внимание то, что получение общего среднего образования реализуется и в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования следует выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого учащегося.

А в перспективе – создание и модернизация профильных ресурсных центров. Для обучения учащихся навыкам работы на современном оборудовании с использованием новейших технологий и материалов в соответствии с современными требованиями экономики, на базе учреждения образования «Могилевский государственный технологический колледж» планируется создание ресурсного центра для групп специальностей отрасли пищевой промышленности и торговли.