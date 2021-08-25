Создание республиканской информационно-образовательной среды завершится к 2025 году, заявил во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.

«В учреждениях общего среднего образования завершен полный переход на новые учебные планы и программы. Для этого подготовлено все необходимое: учебники и пособия, приборы и оборудование, методическое обеспечение. В ходе практического применения учебные материалы тщательно анализируются, изучается мнение о них всех участников образовательного процесса, осуществляется их пересмотр и доработка. Это необходимо для того, чтобы каждое занятие, урок, лекция имели не только обучающее, но и конкретное идеологическое и воспитательное наполнение, формировали мировоззрение обучающегося. В соответствии с проектом кодекса как дополнение к традиционным будет развиваться дистанционная форма получения образования», - сказал Игорь Карпенко.

Министр напомнил, уже разработан Единый информационно-образовательный ресурс, позволяющий организовать учебный процесс в любых условиях, в том числе пандемии. «Его можно использовать для организации самостоятельных занятий ученика, занятий на дому, обучения наших детей в посольствах и консульствах Беларуси за рубежом, ознакомления начинающих педагогов с наработками опытных коллег. С 1 сентября ресурс продолжит свою работу. Его материалы будут обновляться, начнется разработка белорусскоязычной версии, - отметил он. - Организована работа по цифровизации отрасли. К 2025 году планируется создать республиканскую информационно-образовательную среду, внедрить автоматизированную систему управления учреждением образования, которая оптимизирует административные процедуры и будет способствовать дальнейшему снижению излишнего документооборота, решению проблемы несвойственных функций педагогов».