Создание 99 участков для голосования завершено в Бобруйске

707 участков для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь создано в Могилевской области. Об этом сообщили в областной комиссии по референдуму.

В комиссии рассказали, что в городе Могилеве будут действовать 149 участков, в самом крупном райцентре области - Бобруйске - 99 участков. Кроме того, 32 участка для голосования созданы в стационарных учреждениях, оказывающих медицинские услуги: больницах, санаториях, домах отдыха и других.