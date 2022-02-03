Создание 99 участков для голосования завершено в Бобруйске
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707 участков для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь создано в Могилевской области. Об этом сообщили в областной комиссии по референдуму.
В комиссии рассказали, что в городе Могилеве будут действовать 149 участков, в самом крупном райцентре области - Бобруйске - 99 участков. Кроме того, 32 участка для голосования созданы в стационарных учреждениях, оказывающих медицинские услуги: больницах, санаториях, домах отдыха и других.
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