Создан гибкий наноробот, который может расщепляться на капли

Ученые создали жидкого микро-робота, который может разделяться на капли, чтобы проникнуть в труднодоступные места. При достижении цели он собирается обратно в единое целое.

Робот сделан из феррожидкости, которая представляет собой суспензию оксида железа и углеводородного масла. При помощи вращающихся сферических магнитов удалось оказать воздействие на получившийся материал, в результате чего он растягивался или расщеплялся на маленькие частички. Эта способность дает роботу возможность перемещаться, например, по артериям или капиллярам.

Ученые планируют усовершенствовать свою разработку, заменив магнитную систему управления на более подходящий материал, который будет податливым и мягким. В качестве альтернативы они рассматривают гели, жидкости, эластомеры.

Напомним, ранее в США разработали нанороботов, способных работать в мозге человека. А ученые из Индии изобрели нанороботов для борьбы с бактериями в зубах.

mir24.tv