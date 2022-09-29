Создан гибкий наноробот, который может расщепляться на капли
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Ученые создали жидкого микро-робота, который может разделяться на капли, чтобы проникнуть в труднодоступные места. При достижении цели он собирается обратно в единое целое.
Ученые планируют усовершенствовать свою разработку, заменив магнитную систему управления на более подходящий материал, который будет податливым и мягким. В качестве альтернативы они рассматривают гели, жидкости, эластомеры.
Напомним, ранее в США разработали нанороботов, способных работать в мозге человека. А ученые из Индии изобрели нанороботов для борьбы с бактериями в зубах.
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