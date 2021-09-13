Созависимость. Семейная жизнь с больным человеком: от дна и до поверхности

...Еще будучи маленькой наив­ной девочкой, Мария точно знала, что главное призвание в ее жизни – семья и дети. Возилась с младшими братьями, в юном возрасте овладела кулинарными премудростями, умела шить, вязать, да и в целом была для многодетной матери опорой и отдушиной. «Хозяюшка, умница» – казалось, мама Маши даже забыла, как зовут ее дочку, потому что называла ее всегда именно так. Позади остались школа и училище, были мысли получить и высшее образование (пусть Мария звезд с неба в учебе не хватала, однако была прилежной и старательной), но однажды на празднике общих друзей Мария и Никита, которых до этого судьба старательно разводила, все-таки встретились. Именно в тот момент глава жизни девушки с названием «Будущее» была закрыта.

– Это была любовь с первого взгляда, – вспоминает женщина. – Каждому знакомое чувство: когда у человека нет вообще никаких недостатков. Смотришь в его глаза и понимаешь: утонуть в них – лучшее, что могло бы случиться. Оказалась взаимная симпатия, мы долгое время общались по интернету, потом пару лет встречались и в конце концов поженились. Он был идеален, и я иногда вечером даже плакала в темноте от счастья, не верила тому, что эта сказка со мной происходит, сомневалась, что все это взаправду. Как оказалось, не зря.

Ни в пару лет до узаконенных отношений, ни в первый год пос­ле них ничто не предвещало беды: Никита был внимательным, чутким, любящим и верным. Ну разве что...

– С работой у него было туговато, а я пропадала на работе днями и неделями, чтобы быть на плаву. Муж учился, параллельно получал права, перебивался подработками, а я видела его только вечерами и в дни редких выходных. Я тогда многие вещи не только не замечала и, наверное, не хотела замечать. Например, пару-тройку раз в ванной находила бутылки с дырками, что для неискушенной меня было довольно странно. А муж объяснял их тем, что это съемная квартира и мало ли кто там до нас жил и что оставил. Бывало, что возвращалась домой, а он вел себя странно – без запаха алкоголя, но словно пьяный. Говорил, что ему плохо, ложился спать... Я верила. Верила всему, потому что мой муж был самым-самым для меня во всем.

О прошлом супруга Мария узнавала понемногу и очень дозированно. Свекровь, души в девушке не чаявшая, нет-нет да и рассказывала под рюмочку домашней настойки, что в детстве и юности Никиты не все было хорошо: курил, выпивал, «баловался» всякой гадостью. Но беседа постоянно заканчивалась на мажорной ноте: то прошлое, забытое и далекое, а это – настоящее, близкое и родное, и его нужно беречь.

Мария не спорила: ее семейная жизнь пока еще была похожа на ту сказку, что она нарисовала себе в далеком прошлом. Вечерами она с мужем планировала будущее, детей, поездки и совместные отпуски. Но все не­умолимо и незаметно менялось...

– В какой-то момент он стал медленно превращаться в другого человека. Начал худеть, хотя кормила я его хорошо. Становился слегка раздражительным, менял день и ночь местами, старался не сильно «отсвечивать» и попадаться мне на глаза. Когда я кричала на него, что он курит и что он наркоман, он отнекивался. Я шла в аптеку, брала тест на наркотики, и... Он ничего не показывал! Я тогда еще не знала, что спайсы, которые он употреблял, не отображаются обычным тестом...

Ко всему прочему, я ему верила. Дура была, дура страшная! Например, готовила к стирке его одежду, на автомате проверила карманы на наличие денег, документов, ключей, а там шприц инсулиновый! Я к нему с истерикой, муж в ответ: «слабость, худею, колю себе витамины». Поверила... Потом однажды на сутки пропал, вернулся на второй день мятый, с красными глазами. Сказал, что друзья «подшутили» – дали выкурить необычную сигарету и он ничего не помнит. И таких моментов было великое множество... Знаете, я не тупая и не наивная, вполне вменяемая и адекватная была девушка, но только сегодня могу хотя бы отдаленно представить себе, до каких границ может дойти отрицание, когда просто не веришь, что твой любимый человек далеко не идеал. Это спустя годы можно смеяться, мол, как можно быть такой слепой курицей, почему не видели мои родители, друзья. Но отрицание – это своего рода психоз...

Где-то между полной беспросветностью и идеальными днями и неделями у семьи родился ребенок. Долгожданная девочка, которая на время привнесла в дом уют и покой. Марии даже казалось, что все происходившее в недалеком прошлом не иначе как ей привиделось, настолько стало хорошо. Но то, как говорится, было затишье перед бурей. В гости к семье стали приходить «друзья», по словам Никиты, из далекого прошлого. Сам мужчина к тому времени устроился работать в такси, там тоже завел новые знакомства. Постепенно «темных дней» становилось все больше, проблемы накапливались как снежный ком, а идиллия в семейной жизни окончательно превратилась в пыль.

– Хорошо помню, как однажды ко мне средь бела дня приехала свекровь, что было ей несвойственно. Осторожно интересовалась, не начал ли ее сын «делать плохие вещи». Оказалось, что он у нее лежит невменяемый, что стало для свекрови большим откровением. Я к тому времени уже была вымотанная, уставшая и, кажется, прозревшая, потому что видела подобное не раз и не два. Спросила ее прямо: «Что, употреблять наркотики? Так давно уже!» «Вот блин, опять началось!» – вырвалось тогда из уст моей свекрови. И в следу­ющие несколько минут я узнала, что любимый мой – бывший героиновый наркоман со стажем, у которого были длительная реа­билитация и продолжительная ремиссия. Ни муж, ни мама, ни его близкие друзья не посчитали нужным предупредить наивную дурочку, что ей предстоит выйти замуж за человека с темным прошлым и проверить на себе фразу «бывших наркоманов не бывает».

Именно тогда у меня и развилась эта дебильная созависимость: проще всего было расстаться, ноги в руки и бывай, но любовь и желание побороться за человека перевесили все против. Но в итоге вышло, что все эти чувства – любовь, жалость – только во вред. Очень скоро муж понял, что я его не брошу. Так я узнала еще об одном таланте всех зависимых – умении манипулировать людьми. Человек, которого я искренне любила и в радости, и в грусти, мог изображать разнообразные припадки, обмороки и даже смертельные приступы, чтобы получить у меня дозволение и деньги на очередной «сеанс выздоровления».

С воровством и выносом вещей из дома Мария не столкнулась: вероятно, легкий контроль употребления наркотиков мужем вкупе с предоставлением средств уберегли от этого. Никита ограничился несколькими сотнями рублей с карточки супруги и парой золотых украшений в дни особенно сильной ломки и отсутствия жены.

– Я все это время, можно выразиться, боролась за него разными способами. Следила, куда он идет, отбирала наркотики, смывала в унитаз, пыталась уговаривать, плакала, угрожала, собирала вещи, обещала забрать ребенка навсегда, развестись с ним, выводила его из психозов, откапывала витаминами с помощью врачей, увозила из города далеко на дачу, но все это было временно. В конце концов он вновь находил возможность уколоться или накуриться, спасибо бывшим друзьям-наркоманам, которые не оставляли его ни на минуту.

Я помню, как билась об стену, царапала обои до крови на пальцах, беззвучно рыдала, пока малышка спала в своей комнате. Были мысли отравиться, передознуться самой (потому что я отлично знала все его «нычки» в доме и более-менее овладела процессом). Искала советы в сети, но там по большей части все пишется для мам и пап, а для жен был совет один – разводиться и пожалеть детей. Но это все был не выход.

Я знаю, что наделала много ошибок, потому что однажды, когда мой муж пришел ко мне и попросил помочь ему, я поняла, что все, мною до этого сделанное, никакого отношения к его просьбе не имеет. Я думаю, что бывших наркоманов не бывает и что наркоману, чтобы осознать свое положение и захотеть жить, необходимо оказаться на краю, с глазу на глаз со смертью, остаться одному и понять, что до забвения остался всего шаг.

В какой-то момент все во мне перегорело, я собрала вещи, забрала ребенка и уехала как можно дальше от мужа. Видимо, то, что с ним происходило без меня, и стало катализатором изменений: вот уже год он не употреб­ляет и старается вернуть все, что было разрушено, а я вынесла для себя несколько важных вещей, которыми хочу поделиться с такими же, как я.

Не надо паниковать, надо смириться и действовать по обстоятельствам. Не надо переживать, вам за это не заплатят. Это применимо к дурным предчувствиям, страхам, беспокойству. Будьте заняты. Это самое дешевое и самое действенное лекарство.

Если нет сил и есть возможность: развод, переезд в неизвестном для мужа направлении. Но тем, кто не собирается расставаться и видит другие способы решений, я бы посоветовала не провоцировать на агрессию наркомана. Просит деньги – дай. Он мужик, он сильнее – помни об этом. «Спасибо, Господи, что взял деньгами» – народная мудрость.

Дождись периода трезвости, потом разговаривай. Не ори. Плакать можно, но не нужно. Займись делом. Работай. Живи. Оставь в покое. Контролировать можно, но очень осторожно – это целая наука. Знаешь торговца наркотиками – сдай его. По крайней мере, попробуй, анонимно, соблюдая собственную безопасность. Так ты сделаешь этот мир чуточку чище. Задави свои эмоции, включи голову. Еще раз: продолжай жить! Делай ремонт, купи новые сапоги, сделай прическу, переклей обои на кухне – неважно. Главное – живи. Если твой муж увидит, как нормальная человеческая жизнь проходит мимо него, возможно, захочет влиться в процесс, поймет, что нужно что-то менять.