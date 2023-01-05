Совмин установил ставки экспортных пошлин на лесоматериалы

Совет министров установил ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки. Соответствующие меры предусмотрены постановлением правительства от 30 декабря 2022 года №956, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, будут действовать до 31 декабря 2023 года.

При экспорте необработанных лесоматериалов и лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленные пласти толщиной 50 мм и более, ставка устанавливается на уровне 100 евро за 1 куб.м, для лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленные пласти толщиной менее 50 мм - 15% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб.м, а на несобранные бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов - 100 евро за 1 кв.м.

Принятие постановления позволит предупредить проблему нехватки ресурсов. Документ вступил в силу с 1 января 2023 года.

По материалам belta.by.