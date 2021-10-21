Совмин установил форму характеристики руководящих кадров и работников организаций

Постановлением правительства от 14 октября 2021 года №585 установлена форма характеристики руководящих кадров и работников организаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в характеристике должна отражаться информация о профессиональных и деловых качествах работника (компетентность, работоспособность, исполнительность, инициативность, стремление повышать свой профессиональный уровень); о моральных качествах (ответственность, порядочность, активность); об участии работника в социально-общественной жизни коллектива, его взаимодействии с нанимателем, профсоюзной организацией по решению актуальных вопросов деятельности организации; о дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику в течение последнего года до даты выдачи характеристики (до даты увольнения); о привлечении работника к материальной ответственности.

При направлении характеристики по запросу госоргана, иной госорганизации, а также организации, более 50% акций (долей в уставном фонде) которой находится в госсобственности, в обязательном порядке также должны содержаться сведения об отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю, о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности, наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте.

Правовой акт разработан в соответствии с декретом Президента от 15 декабря 2014 года №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций", в который были внесены изменения декретом от 12 октября 2021 года №6.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.