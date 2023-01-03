Совмин принял меры по обеспечению доступной среды для инвалидов в жилфонде

Правительство 30 декабря 2022 года приняло постановление №948 "Об обеспечении доступной среды для инвалидов в жилищном фонде", сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Правовым актом утверждены правила обеспечения доступа и пользования жилыми и вспомогательными помещениями в многоквартирных жилых домах, входами и выходами из них. Они распространяются на функционально-планировочные элементы, а также применяются при обеспечении информационного обустройства помещений.

Собственники с привлечением комиссии по определению доступности объекта многоквартирного жилого дома проводят оценку технической возможности приспособления объекта под потребности инвалидов и экономической целесообразности. Доступность обеспечивается посредством приспособления объекта в максимально возможной степени с учетом особых потребностей инвалидов.

Если техническая возможность или экономическая целесообразность отсутствуют, то доступность обеспечивается альтернативными решениями, в том числе применением гусеничного лестничного подъемника, коляски-ступенькохода и иных технических решений.

Принять решение о возможности использования альтернативных ассистивных устройств и технологий могут собственники жилых помещений.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 30 июня 2022 года №183-З "О правах инвалидов и их социальной интеграции".

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 года.