Совместное стратегическое учение «Запад-2021» пройдет в сентябре

На полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации с 10 по 16 сентября 2021 г. пройдет совместное стратегическое учение «Запад-2021».

Одной из целей данного учения является выработка и апробирование вариантов совместных действий войск в ходе отражения агрессии против Союзного государства в интересах сохранения территориальной целостности Республики Беларусь и Российской Федерации.

Замысел учения носит исключительно оборонительный характер. На территории нашей страны будут задействованы 4 полигона. Учение будет проходить в два этапа. На первом этапе будут отрабатываться задачи по управлению группировкой войск в ходе отражения агрессии, на втором этапе – в ходе завершения разгрома противника и восстановления утраченного положения. На всех полигонах будет осуществляться авиационная поддержка действий войск, для этого будут задействованы 35 самолетов и вертолетов, из них от ВВС и войск ПВО Республики Беларусь – 16.

ССУ «Запад-2021» позволит на практике отработать совместные действия группировки войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.