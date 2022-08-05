Советы спасателей на выходные

Жаркая погода сохраниться в ближайшие дни! Помните о безопасности!

На воде

- Купайтесь в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где есть возможность получить помощь спасателя,

- Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения

- Не заплывайте за буйки и другие ограждения

- не упускайте из поля зрения своего ребенка.

- Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других. Категорически запретите детям подавать ложные сигналы бедствия.

Безопасный отдых

- После многочасового отдыха на природе важно после себя оставить чистоту. Ведь оставленное стекло в солнечную погоду может спровоцировать возгорание.

- Костер после вашего пребывания должен быть полностью затушен водой или засыпан песком.

- Помните, что костры нельзя разводить в запрещенных местах, а также на торфяниках и под кронами деревьев.

- мангалы и средства для приготовления пищи должны эксплуатироваться под постоянным присмотром, для их розжига НЕ используйте ЛВЖ.

Перед походом в лес!!!

- по возможности, не отправляйтесь туда в одиночку;

- надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

- обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей!

- также необходимо взять с собой воду, по необходимости лекарства, нож, спички, газету;

-сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

- если с Вами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение, он должен быть в зоне Вашего видения, а также не забудьте и ему дать мобильный телефон с заряженной батареей!

­Берегите себя! Телефон МЧС 112

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