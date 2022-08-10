Советы спасателей

На воде

- Купайтесь в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где есть возможность получить помощь спасателя, соблюдайте правила безопасности на воде.

- Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения – это основная причина гибели людей на воде.

- Не купайтесь в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.

- Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них – это опасно для жизни.

- Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв – это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель.

- не упускайте из поля зрения своего ребенка. Когда на пляже много народа, очень сложно бывает увидеть в толпе купающихся детей своего ребенка. Чтобы не потерять ребенка из вида, оденьте его в яркий купальник.

- Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других. Категорически запретите детям подавать ложные сигналы бедствия.

В жару

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

- Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

- Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организм.

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары — это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Чтоб не вспыхнуло

- После многочасового отдыха на природе важно после себя оставить чистоту.. Ведь оставленное стекло в солнечную погоду может спровоцировать возгорание. Важно также не выбрасывать незатушенные окурки и спички.

- Костер после вашего пребывания должен быть полностью затушен водой или засыпа песком.

- Помните, что костры нельзя разводить в запрещенных местах, а также на торфяниках и под кронами деревьев.