Советы МЧС при похолодании

Синоптики на ближайшие дни пророчат стабильный «минус» за окном. Для того, чтобы в доме было теплее и комфортнее многие прибегнут к известным процедурам – больше дров, максимум на котле, дополнительный обогреватель. Однако тепло должно принести не только комфорт.

Напомним, что необходимо соблюдать, чтобы было и тепло и безопасно.

ПЕЧИ

Перед топочной дверцей должен быть прибит негорючий лист, располагаемый длинной его стороной вдоль печи. Подойдет плиточная или цементная основа.

Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, а также использовать дрова, длина которых превышает размеры топки.

Не складируйте одежду и другие предметы на печи и в непосредственной близости к отопительному прибору.

Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, подальше от сгораемых строений;

Не перекаливайте печь. Замените продолжительную топку 2-3 протапливаниями в день.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не доверяйте топку детям.

Во избежание отравления угарным газом, не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Электрообогреватели «кустарного» не заводского изготовления эксплуатировать запрещено и смертельно опасно

не накрывайте его и не сушите на нем вещи

не устанавливайте вблизи мебели или занавесок, а также на сгораемое основание без подставки

Не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома.

Берегите тепло и свою безопасность!