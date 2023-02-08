Советы МЧС при похолодании

Синоптики на ближайшие дни пророчат стабильный «минус» за окном. Для того, чтобы в доме было теплее и комфортнее многие прибегнут к известным процедурам – больше дров, максимум на котле, дополнительный обогреватель. Однако тепло должно принести не только комфорт.
Напомним, что необходимо соблюдать, чтобы было и тепло и безопасно.
ПЕЧИ
- Перед топочной дверцей должен быть прибит негорючий лист, располагаемый длинной его стороной вдоль печи. Подойдет плиточная или цементная основа.
- Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, а также использовать дрова, длина которых превышает размеры топки.
- Не складируйте одежду и другие предметы на печи и в непосредственной близости к отопительному прибору.
- Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, подальше от сгораемых строений;
- Не перекаливайте печь. Замените продолжительную топку 2-3 протапливаниями в день.
- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не доверяйте топку детям.
- Во избежание отравления угарным газом, не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
- Электрообогреватели «кустарного» не заводского изготовления эксплуатировать запрещено и смертельно опасно
- не накрывайте его и не сушите на нем вещи
- не устанавливайте вблизи мебели или занавесок, а также на сгораемое основание без подставки
- Не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома.
Берегите тепло и свою безопасность!