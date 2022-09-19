Советский космонавт Валерий Поляков умер на 81-м году жизни

Советский космонавт, рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".

Как отметили в госкорпорации, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Валерий Поляков установил мировой рекорд по длительности полета в космос - 437 суток. Всего им было совершено два полета, а в космосе он провел в общей ложности 678 суток.

Исследования Валерия Полякова помогли выявить, что человеческий организм может выдержать не только полет на околоземную орбиту, но также и в дальний космос.

В "Роскосмосе" выразили глубокие соболезнования родным и близким выдающегося космонавта Валерия Полякова.