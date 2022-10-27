Совет Министров скорректировал новую систему регулирования цен
32 0
Правительством внесены изменения в некоторые нормы постановления от 19 октября 2022 года № 713 "О системе регулирования цен". Об этом информирует пресс-служба Совмина.
Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений", – рассказали в пресс-службе.
Напоминаем, постановлением № 713 было введено регулирование цен на товары всей потребительской корзины как отечественного, так и импортного производства.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Постановления №713 «О системе регулирования цен»: отдельные нормы скорректированы. Как идет торговля в Бобруйске?
-
МАРТ до конца дня планирует опубликовать еще ряд разъяснений по поводу применения постановления № 713
-
Совет Министров скорректировал новую систему регулирования цен
-
В Астраханском регионе может появиться белорусский логистический центр
-
1 243,3 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет области за 9 месяцев