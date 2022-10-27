Совет Министров скорректировал новую систему регулирования цен

Правительством внесены изменения в некоторые нормы постановления от 19 октября 2022 года № 713 "О системе регулирования цен". Об этом информирует пресс-служба Совмина.

Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений", – рассказали в пресс-службе.

Напоминаем, постановлением № 713 было введено регулирование цен на товары всей потребительской корзины как отечественного, так и импортного производства.