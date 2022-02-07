Совершенствование структуры системы МЧС обсуждается на совещании у Лукашенко
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Совершенствование структуры системы МЧС обсуждается на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
"Раньше мы с вами договаривались (по-моему, в прошлом году) о том, что структура МЧС по вертикали нуждается в реформировании. Я бы сказал, совершенствовании. Как и любая другая структура. В этом плане ничего нового. Остановиться мы просто не можем. Жизнь не остановишь, - сказал Президент. - Тогда предложения министра, которые прозвучали, я поручил правительству и в госсекретариате проработать. Поэтому тема сегодняшнего нашего совещания в узком составе - к чему пришли".
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