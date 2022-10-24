Сотрудники УВД проведут комплекс мер против бытового насилия

В период времени с 26 октября по 7 ноября 2022 года на территории Бобруйска будет проведен республиканский Комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан.

Бытовая преступность – это преступления, совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми: отцом, матерью, сестрой, братом. Другими словами, к правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, общественные отношения, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи.

Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием. Нередко же семейным дебоширам, благодаря попустительству пострадавших членов семьи, равнодушию соседей, удается уклониться от ответственности. Именно поэтому одной из главных задач милиции в борьбе с «бытовой» преступностью является воспитание активной жизненной позиции граждан и нетерпимости к малейшим проявлениям домашнего насилия.

В сфере домашнего насилия, как правило, совершается каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение. При совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачастую поведение преступников не поддается здравой логике и рассудку.

И в этом смысле бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность, вызывает необходимость постоянного совершенствования работы по ее профилактике.

Если вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, сообщите данную информацию в ОВД. Только активная жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить семейные трагедии.

Если домашнее насилие в отношении вас все же совершено, постарайтесь рассказать о нем как можно большему количеству людей: соседям, друзьям, родственникам, впоследствии они могут стать вашими свидетелями.

Помните, безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие! Помните: в 95% случаев, если физическое насилие уже имело место, то одним разом дело не ограничится. Причем события будут происходить по нарастающей: с каждым последующим разом увеличивается степень жестокости и частота повторения.

В случае если в отношении Вас допущено домашнее насилие в семье, требуется экстренная помощь по оказанию услуги «кризисной» комнаты Вы можете обратиться круглосуточно в милицию по телефону 102, после чего сотрудники органов внутренних дел незамедлительно примут меры по ограждению Вас от агрессора и направлению в «кризисную» комнату.

Для получения услуги «кризисной» комнаты Вы также вправе обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения по месту жительства:

в территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района города Бобруйска по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19 или по телефону 72-73-77 ;

в территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бобруйска по адресу: ул. К. Либкнехта, д.58 или по телефону 72-02-45 .

Профилактика домашнего насилия – это проблема социальная и только слаженная работа всех субъектов профилактики и участие граждан позволит достичь положительных результатов в ее решении.

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома